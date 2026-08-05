Мошенники украли у сыктывкарки 300 тысяч рублей: ей вернет деньги дроппер

Дроппер из Омска заплатит 78-летней жительнице Сыктывкара 300 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд взыскал с 35-летнего дроппера из Омска в пользу 78-летней жительницы Сыктывкара 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле 2025 года с сыктывкаркой связались мошенники. Аферисты украли у горожанки 300 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что деньги поступили на банковский счет 35-летнего жителя Омска.

Прокурор подал иск в Сыктывкарский городской суд. С дроппера в пользу женщины взыскали 300 тысяч рублей.

«После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», – говорится в сообщении.