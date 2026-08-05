Житель Коми ранил своего знакомого ножом: ему вынесли приговор

Житель Коми ранил своего знакомого ножом и получил 120 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе Коми 40-летнего жителя села Летка признали виновным в причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале марта 2026 года. Житель Коми выпивал со знакомым. Они обсуждали обстановку в местах лишения свободы. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт.

«Ранее не судимый мужчина схватил лежащий на столе нож и нанес удар в левую часть шеи обидчика», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что пострадавший получил легкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Коми виновным. Его приговорили к 120 часам обязательных работ.