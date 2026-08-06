В Коми больницу обязали компенсировать отсутствие лечебного питания ребенку

Матери ребенка присудили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей

Суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего жителя Прилузского района, который в течение трех месяцев не был обеспечен необходимым специализированным лечебным питанием.

Как установлено в ходе разбирательства, ребенок с паллиативным статусом состоит на учете в Прилузской центральной районной больнице и нуждается в постоянном получении специализированного питания. Однако медучреждение своевременно не оформило рецепт, несмотря на то, что располагало информацией о согласованной заявке и наличии необходимого питания в аптеке.

Суд пришел к выводу, что задержка с обеспечением ребенка специализированным питанием создала угрозу его жизни и здоровью, а также причинила нравственные страдания его матери. В результате с Прилузской ЦРБ взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей в пользу законного представителя несовершеннолетнего.