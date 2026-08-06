В Коми спасли школьницу, едва не утонувшую в Печоре

На помощь пришли очевидцы, и спасательная операция заняла меньше минуты.

В Печоре сотрудница службы судебных приставов спасла девочку, которая начала тонуть во время купания в реке. О происшествии сообщили в Управлении ФССП по Коми.

Судебный пристав-исполнитель Илона Крафт отдыхала на берегу вместе с дочерью, когда заметила встревоженную девочку, выбежавшую из воды. В нескольких метрах за буйками ее подруга безуспешно пыталась справиться с сильным течением.

Не раздумывая, сотрудница ведомства бросилась в реку. Она доплыла до ребенка, схватила его за руку и начала тянуть к берегу. По словам Илоны Крафт, в какой-то момент возникло ощущение, что течение может унести их обеих.

Вскоре на помощь пришли очевидцы: мужчина помог доставить девочку к берегу, а саму спасительницу из воды вывела местная жительница. Вся операция заняла меньше минуты.

Личность спасенной девочки установить не удалось — после случившегося она вместе с подругой быстро покинула место происшествия.