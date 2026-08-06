Лихорадка Денге и легионеллез: медики предупредили туристов из Коми

Медики Коми предупредили жителей республики о заболеваниях, которые нередко становятся неприятным итогом отпусков, особенно после поездок в зарубежные страны.
По словам специалистов, туристы чаще всего возвращаются домой с кишечными инфекциями — ротавирусной, норовирусной и энтеровирусной. Риск заражения возрастает из-за несоблюдения правил личной гигиены, употребления непривычной пищи и контакта с потенциальными источниками инфекции.
Особую обеспокоенность врачей вызывают экзотические заболевания. Уже три жителя Коми вернулись из поездок с лихорадкой Денге. Медики напоминают, что в России вакцина против этого заболевания пока не зарегистрирована, а повторное заражение может протекать значительно тяжелее первого.
Кроме того, отдыхающим советуют использовать репелленты, избегать контакта с потенциально опасными животными и внимательно относиться к качеству питьевой воды.
Еще одной распространенной угрозой остается легионеллез — тяжелая форма пневмонии, которой можно заразиться через плохо обслуживаемые системы кондиционирования в гостиницах и других общественных местах.