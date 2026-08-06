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НовостиОбщество6 августа 2026 7:10

В Сыктывкаре продолжается благоустройство улицы Коммунистической

Подрядчик ведет подготовку к асфальтированию и устанавливает новый бордюрный камень
Источник:kp.ru
Работы планируют завершить ко Дню Республики Коми

Работы планируют завершить ко Дню Республики Коми

Работы по благоустройству пешеходной зоны на участке улицы Коммунистической в Сыктывкаре выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщил глава города Максим Мартышин.

В настоящее время подрядная организация проводит подготовку основания будущего тротуара: ведется отсыпка песком и щебнем, одновременно устанавливается новый бордюрный камень. По словам градоначальника, завершить все этапы благоустройства планируется ко Дню Коми.

Несмотря на сжатые сроки, подрядчик намерен выполнить работы вовремя. О ходе реализации проекта также рассказал директор муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев, отметив, что работы ведутся в плановом режиме