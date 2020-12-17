В Коми семьи с детьми получат единоразовую выплату

Фото: Татьяна СУРИКОВА

Семьи Коми получат единоразово пять тысяч рублей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время традиционной "Прямой линии". Речь идет о тех семьях, где воспитываются дети до семи лет.

По его словам, перед тем, как прийти на встречу с журналистами, он провел совещание с кабмином, на котором было решено сделать "небольшой и скромный" подарок детям в честь Нового года.

Он уточнил, что средства будут выделены на каждого ребенка, который не достиг восьми лет.

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