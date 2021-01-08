В Коми с начала 2020 года в отделах ЗАГС зарегистрировали 104 брака с гражданами зарубежных стран, сообщает Минюст республики. К слову, этот показатель снизился по сравнению с другими годами. Например, в 2019 году на 92 свадьбы было больше, а в 2014 союзов между супругами из разных стран было и вовсе 330.Среди стран, с гражданами которых заключались браки, выделяются Азербайджан, Алжир, Арабская Республика, Египет, Беларусь, Германия, Зимбабве, Казахстан, Кыргызская Республика, Армения, Молдова, Таджикистан, Филиппины, Сенегал, Сирия, США, Узбекистан, Украина.А вот экзотические страны - это Ливия, Ганы, Ирак, Индия и Тунис, Южная Корея, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМолодожены из Сыктывкара созывали горожан на свадьбу через соцсети (подробности)