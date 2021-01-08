Всеми любимый фестиваль коми песни «Василей» поменяет свой формат. Теперь конкурс будет проходить в онлайн-режиме: все из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике.Большой праздник состоится 13 января в 20:00 на телеканале «Юрган». Но перед этим жителям Коми предстоит принять участие в голосовании и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Сделать это можно в социальной сети «ВКонтакте» с 9 по 10 января. Пост на голосование вы сможете найти в будет в группах «Республика Коми», «Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми», «МузМир», на официальных страницах районов республики и информационных агентств, а также во всех пабликах, опубликовавших репост записи.Напомним, участниками XXVIII Республиканского фестиваля современной коми песни станут 12 коллективов из республики и субъектов страны. Свои композиции конкурсанты представят в следующих номинациях: четыре – в номинации «Песня о родной земле», по три – в номинациях «Национальная эстрадная песня» и «Песня о любви», две – в номинации «Молодежная песня».Финалистов и призеров конкурса после выступлений поздравит глава Коми Владимир Уйба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ12 песен поборются за звание главной эстрадной коми песни (подробности)