В Коми снижаются темпы заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки их число увеличилось на 225 человек.С учетом новых данных к 8 января общее число зараженных коронавирусом в республике достигло 32 280 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.Погибших за сутки стало больше на 1 человека, а всего с начала пандемии зарегистрировано 602 случая смерти среди пациентов с подтвержденным Covid-19.К 8 января в общей сложности в Коми было выписано по выздоровлению 30 256 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": коронавирус на месяц приковал сыктывкарца к больничной койке (подробности)