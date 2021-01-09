Семь человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Коми. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперативного штаба. Общее число летальных случаев, по состоянию на 9 января, достигло отметки в 609.Сообщается также, что за сутки количество зараженных увеличилось на 220 пациента. Всего в республике зарегистрировано 32 500 фактов инфицирования.Из них 30 531 человек сумели побороть болезнь. Только за прошедшие сутки с выздоровлением было выписано 275 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)