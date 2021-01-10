Министерство здравоохранения Коми предоставило новые данные по заболевшим коронавирусом в регионе.Так, за сутки COVID-19 был подтверждён у ещё 228 человек. При этом общее количество зараженных достигло 32 728 человек.За минувшие сутки с выздоровлением было выписано 243 человеа. За всё время пандемии коронавирус побороли 30 774 пациента.Летальных случаев за минувшие сутки увеличилось на семь . За время пандемии скончались 616 человек с коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)