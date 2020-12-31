В последний день 2020 года в Коми зарегистрировали еще 265 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло отметки в 30 353 человек.Излечились от болезни, по состоянию на 31 декабря, 28 046 пациентов. Этот показатель вырос на 411 по сравнению с минувшими сутками.Также сообщается, что за все время от COVID-19 скончались 575 жителей Коми. За прошедшие 24 часа зарегистрировано семь летальных случаев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли сделать прививку от коронавируса в новогодние каникулы?Власти дали четкий ответ (подробности)