Коми наращивает экспорт дикоросов: в Европу уже отправили 86 тонн

Коми поставляет иван-чай, замороженные грибы и ягоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Республика Коми продолжает поставлять иван-чай, замороженные грибы и ягоды в Италию, Словакию, Румынию и Литву. Хозяйства региона экспортировали уже порядка 86 тонн дикоросов на сумму 245 тысяч долларов США.

К концу 2020 года объём экспорта продукции агро-промышленного комплекса республики должен составить 500 тысяч долларов США, из них 300 тысяч придется на дикоросы.

«К концу 2024 года мы должны увеличить показатель экспорта дикоросов до 500 тысяч долларов США. Уверен, что показатель будет достигнут», - заявил заместитель министра – главный государственный ветеринарный инспектор РК Илья Суворов.

Региональный Минсельхоз поддерживает потенциальных экспортеров, предоставляя субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение производств. Взамен те гарантируют поставку продукции на экспорт в течение 5 лет.

До конца года Минсельхоз Коми проведёт отбор заявок на приобретение 22 единиц техники на сумму 8,5 миллиона рублей между 7 хозяйствующими субъектами, сообщает пресс-служба ведомства.

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