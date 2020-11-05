В Сыктывкаре задержаны подозреваемые в попытке взлома банкоматов

Маски и другие предметы одежды и приспособления, свидетельствующие о причастности к совершению этих преступлений, были изъяты во время обыска домов подозреваемых. Фото и видео: МВД по Коми

В ночное время в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение о возможном повреждении банкомата, расположенного по улице Школьная в местечке Лесозавод. Очевидец рассказал, что видел у здания банка мужчин, поведение которых показалось ему подозрительным.

При проверке выяснилось, что один из банковских терминалов, расположенный в фойе учреждения, поврежден. По записи с камер видеонаблюдения установлено, что аппарат сломали двое молодых людей. Лица злоумышленников были скрыты под масками. Денежные средства в размере более миллиона рублей остались в сохранности, так как манипуляции правонарушителей ни к чему не привели.

Аналогичное заявление поступило в полицию от представителей банка по улице Морозова. Зафиксировано повреждение двух устройств для приема и выдачи денежных средств. Деньги в сумме порядка трех миллионов рублей также оказались нетронуты. Способ совершения взлома терминалов и приметы мужчин свидетельствовали о том, что попытки краж совершали одни и те же лица.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Сыктывкара, 1993 и 1992 года рождения. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали. Оба трудоустроены и имеют стабильный заработок.

При обысках по местам их проживания изъяты предметы одежды и приспособления, свидетельствующие о причастности к совершению этих преступлений.

Возбуждены уголовные дела по факту покушение на кражу в особо крупном размере. Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте мужчину арестовали на два месяца за кражу металлолома. Его могут посадить на шесть лет (подробности)