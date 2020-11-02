В Ухте мужчину арестовали на два месяца за кражу металлолома

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В Ухте жителя Архангельской области, обвиняемому в краже металлолома, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Мужчина приехал в Ухту на заработки. В феврале он с другими людьми вывозил с закрытой территории производственной базы металлолом. Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей. Это преступление относится к тяжким, поэтому суд пришел к выводу, что избрать более мягкую меру пресечения фигуранту невозможно. Согласно законодательству, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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