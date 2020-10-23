В Усинске мужчина 17 раз ударил топором знакомого, закопал тело и украл 540 тысяч

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В Усинске 35-летнего жителя Ижемского района обвиняют в разбойном нападении, убийстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В правоохранительные органы обратилась мать 36-летнего жителя Княжпогостского района с заявлением о его безвестном исчезновении. Женщина рассказала, что 25 января сын, имея на руках крупную сумму денег, приехал в Усинск, чтобы купить машину. С этого времени мужчина перестал выходить на связь.

Следователи выяснили, что мужчина и его знакомый поехали на машине в район Верхнеколвинского месторождения. В ходе спора относительно стоимости автомобиля злоумышленник схватил топор и как минимум 17 раз ударил мужчину по голове. В результате пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемый закопал тело в снегу и скрылся, украв более 540 тысяч рублей и имущество покойного. В городе при помощи банкомата фигурант внес 400 тысяч рублей на счет знакомого, которого попросил перевести деньги на счет своей супруги. Оба даже не подозревали, что тот совершил преступление.

Обвиняемый признал вину частично, заявив, что совершил убийство знакомого не из корыстных побуждений, а на почве конфликта с ним. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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