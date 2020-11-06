Печальный рекорд: в Коми 12 новых смертей от COVID-19

Сейчас в республике 14 819 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 ноября в России 20 582 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 251 новый случай.

Сейчас в республике 14 819 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 244 пациента, 12 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 646 человек (за сутки выздоровели 226 пациентов).

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