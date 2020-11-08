Воркутинская полиция установила участников зверского избиения на разошедшемся в соцсетях видеоролике

Сотрудники полиции начали проверку, все личности, попавшие на видеоролик, установлены. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Воркуты занимается поиском молодых людей, участвовавших в избиении своего товарища.

7 ноября в полицию Воркуты поступило сообщение о том, что с двойным переломом челюсти госпитализирован 18-летний молодой человек. Видео с его избиением было опубликовано в соцсетях.

"По данному факту сотрудники полиции начали проверку, все личности, попавшие на видеоролик, установлены. Устанавливается их место нахождения, проводятся оперативно-следственные действия", - сообщили в МВД по Коми.

7 ноября в соцсетях появился шокирующий видеоролик, на котором видно, как группа молодых парней зверски избивает руками и ногами человека, который едва начав закрываться руками, перестаёт оказывать сопротивление. За кадром слышны женские голоса: "Рома, хватит! Ты его убьёшь!" Однако Романа не остановить, молодой парень продолжает с остервенением избивать уже потерявшего сознание потерпевшего.

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Они утверждают: ролик с дракой не более чем инсценировка. Между тем, МВД по Коми продолжает проверку. Пугающее ВИДЕО