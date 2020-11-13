«Примирения не будет»: уверяет мама зверски избитого молодого воркутинца

После оперативного вмешательства здоровье зверски избитого на «вписке» в Воркуте Михаила идет на поправку.

После оперативного вмешательства здоровье зверски избитого на «вписке» в Воркуте Михаила идет на поправку, он уже может говорить – в декабре будет выписан из больницы. Об этом сообщили замруководителя администрации по общим вопросам Ярослав Шапошников и депутат госсовета РК Руслан Магомедов. 12 ноября они вместе с мамой подростка были впервые допущены к 18-летнему пострадавшему.

Мама Михаила одна воспитывает троих детей – в ближайшее время ей будет оказана материальная помощь.

По ее словам, информация о прекращении уголовного дела и неком «замирении» с молодыми людьми, избившими ее сына, не соответствует действительности. Они с сыном твердо намерены добиться справедливого решения суда.

– В части безопасности вашей семьи вы можете быть спокойны, – сказал Ярослав Шапошников. – Мы будем следить за ходом уголовного дела. Если от его фигурантов вам будут поступать угрозы, мэрия с правоохранительными органами подключатся.

Напомним, по данным следствия, 7 ноября в квартире дома по Шахтерской набережной 21-летний мужчина, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести. 21-летний и 16-летний фигуранты ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Двое подозреваемых находятся под стражей, еще один – под домашним арестом.

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