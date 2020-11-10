«Выпендривались перед девицами»: 18-летний воркутинец, избитый до полусмерти на «вписке», пострадал из-за любви?

Миша стал жертвой нападения на так называемой «вписке». Фото: скрин с видео.

В минувшую субботу в заполярной Воркуте произошло жестокое избиение 18-летнего молодого человека в городской квартире, которое участники бойни сняли на телефон. Ужасающее своей бесчеловечностью видео каким-то образом попало на просторы сети, в считанные часы набрав километры просмотров и гневных комментариев пользователей интернета. «КП-Коми» выясняла, что произошло в тот роковой вечер.

Хватит! Ты его убьёшь!

В субботу в соцсетях появился шокирующий видеоролик, на котором видно, как в неком помещении группа молодых парней подходит к своему товарищу со спины, стаскивает последнего на пол и начинает зверски избивать руками и ногами. Пострадавший, едва начав закрывать лицо от ударов, спустя несколько секунд перестаёт оказывать сопротивление.

За кадром слышны истеричные женские крики вперемежку с нецензурной бранью: «Рома, хватит! Ты его убьёшь!» Однако Рому с друзьями не остановить, парень продолжает с остервенением избивать уже потерявшего сознание потерпевшего… Шокирующее видео со скоростью бушующего пожара широко разошлось в соцсетях, попав в поле зрения как полиции, так и следователей.

Следственное управление Следственного комитета России по Коми позже выдаёт сухие сводки: «в квартире дома по улице Шахтерская Набережная 21-летний местный житель, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести».

В обмен на любовь

Миша стал жертвой нападения на так называемой «вписке». Сейчас парень находится в больнице с двойным переломом челюсти. Врачи диагностировали у воркутинца множественные кровоподтёки и ушибы мягких тканей.

Авторами видео выступили две девушки, которые были в этот момент на тусовке. По предварительной версии, конфликт случился из-за одной из них. Пользователи интернета бурно выдвигают гипотезы, что же могло стать причиной конфликта. Одна из версий: якобы девушка пообещала Роману любовь и ласку с условием, если он побьёт Михаила. Рома в одиночку напасть не решился, поэтому позвал в подручные других участников «вписки»…

— Потасовка произошла, один парень натравил всех на одного, выпендривались перед девицами, — рассказал «КП-Коми» источник, пожелавший остаться анонимом.

Сейчас Михаил находится в больнице с двойным переломом челюсти. Врачи диагностировали у воркутинца множественные кровоподтёки и ушибы мягких тканей. Фото: личная страница в вк.

Сотрудники полиции начали проверку, все личности, попавшие на видеоролик, установлены, проводятся оперативно-следственные действия. Позже следователи возбудили уголовное дело по факту избиения Михаила по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.«2» ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).

По данным следователей, 21-летний и 16-летний — ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Сейчас все злоумышленники задержаны. Интернет гудит: сердобольные желают парню скорейшего выздоровления. Это страшно, но большинство пользователей рвутся устроить самосуд обидчикам Миши...

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

Справка КП

Вписка — вечеринка, устраиваемая абсолютно незнакомыми людьми, найденными чаще всего по группам ВКонтакте. В одиночку ехать на такое не рекомендуется. Проще говоря, пьянка на квартире или даче, где нет взрослых.

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