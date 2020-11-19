Пациенты ковидного центра в Сыктывкаре, ожидающие своего приёма несколько часов, написали жалобу прямо в очереди

Фото: Татьяна Зуева-Дмитриева

Пациенты сыктывкарского амбулаторного ковид-центра по ул. Карла Маркса 116 настолько возмущены плохой организацией работы лечебницы (своего приёма приходится ждать до 8 часов!), что прямо в живой очереди написали коллективную жалобу, под которой подписались свыше 50 человек.

Пациенты адресовали своё обращение руководству поликлиники №3, расписав по пунктам все требования и предложения:

Фото: Персонажи Сыктывкар

На загруженность ковидного центра жители города жаловались с самого его открытия 16 ноября, соцсети заполонили фотографии нескончаемых очередей. На днях руководство усилило работу медиков, добавив к двум терапевтам третьего. Однако проблему с долгим ожиданием приёма это не решило.

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