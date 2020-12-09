За сутки в Коми скончались от коронавируса 13 человек

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В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Только за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 285 человек. Общее число инфицированных достигло отметки 23 945.

Согласно данным, опубликованным на сайте оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали 443 жителя республики. Этот показатель увеличился на 13 смертельных случаев.

За все время пандемии болезнь удалось побороть 20 207 пациентам. За прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 375 человек.

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