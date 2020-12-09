Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

За сутки в Коми скончались от коронавируса 13 человек

Коронавирус в Коми 9 декабря 2020: за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания COVID-19
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Только за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 285 человек. Общее число инфицированных достигло отметки 23 945.

Согласно данным, опубликованным на сайте оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали 443 жителя республики. Этот показатель увеличился на 13 смертельных случаев.

За все время пандемии болезнь удалось побороть 20 207 пациентам. За прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 375 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Коми начнется вакцинация от коронавируса

Медикам из «красной зоны» предложат препарат «Спутник V» (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2020: последние новости

Рекомендуемые