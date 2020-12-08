В Сыктывкар доставят тонны льда

Фото: мэрия Сыктывкара

В Сыктывкаре завершается заготовка льда для строительства ледовых городков.

Лед режут на водоеме близ краснозатонского моста. Подготовка периметра для вырезки льда началась еще в ноябре, к самой резке плит приступили 4 декабря 2020 года.

Фото: мэрия Сыктывкара

Всего будет вырезано 500 плит, которые вывезут в город. Размер одной плиты составляет один на два метра, толщина – более 30 сантиметров.

По информации МКП «Жилкомсервис», 370 плит будет смонтировано на Стефановской площади. Оставшиеся плиты пойдут на строительство ледовых городков в пригородных поселках и микрорайонах Сыктывкара.

Фото: мэрия Сыктывкара

Монтаж ледового города на Стефановской площади ориентировочно запланирован на завтра.

Напомним, парламентарии республики Коми задумались о целесообразности строительства ледовых городков в период пандемии коронавируса. По их мнению, горки станут центром притяжения многих жителей городов, что повлечет за собой рост заболеваемости covid-19. Но не решились лишить жителей последнего традиционного новогоднего удовольствия.

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