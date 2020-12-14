В Коми хотят заморозить на три месяца цены на продукты

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Цены на сахар и подсолнечное масло могут быть заморожены с 1 января 2021 года на последующие три месяца. Об этом со ссылкой на собственных источников сообщает издание «Известия». По их данным, стоимость литра масла будет зафиксирован на уровне 95 рублей за литр при покупке у производителей, а вот на полке магазина его можно будет найти за 100 рублей.

Также будут заморожены цена на сахар-песок. За 1 кг придется отдать 36 и 45 рублей, соответственно.

- Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями, - цитирует своего источника на рынке, который участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в РФ «Известия».

Напомним, в Коми на прошлой неделе в цене существенно выросли куриные яйца, подсолнечное масло, колбаса, а также лекарства.

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