Антиборщевичное ноу-хау от сыктывкарца

Коми — вотчина борщевика. Борьба с «коми одуванчиком» продолжается уже десятки лет, его выкашивают. Ноу-хау последних лет — уничтожение химсредствами. Несмотря на все усилия, каждую весну нежные побеги борщевика гордо восстают из мертвых и спустя пару недель стремительно осваивают новые территории. Сыктывкарец Александр Бачуринский уверен, проблему решить можно, даже парадоксальным на первый взгляд способом. Мы отправились в его владения в деревне Граддор, здесь в борщевичные плантации мужчина сажает картофель — новый метод вытеснения растительной заразы.

Картофель, посаженный Александром, цветет и пахнетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Все умрут, а он останется

Мы едем с Александром на его машине. По дороге в Граддор он обращает внимание на поля напротив новостроек Кочпона-Чита. Это красивые зеленые уходящие вдаль просторы, которые радуют глаз. Но картину портят уродливые островки борщевика Сосновского.

— На выжженной после химикатов земле вновь активно всходят молодые борщевички. На растениях постарше мы можем заметить выносящие цветоносы, каждый из которых даст огромное количество семян. Гербициды несколько подавили рост растения, уничтожив при этом всю остальную флору. К сожалению, после применения гербицидов в земле остались миллиарды семян борщевика Сосновского, ведь пестициды не действует на семена, — отмечает Александр.

Система, которую сейчас использует сыктывкарская мэрия, бесперспективна, считает Александр Геннадьевич. Химия принесет больше вреда, чем пользы в борьбе с борщевиком. Земледелец относится к борщевику Сосновского по-особенному — как к умному и хитрому врагу, который знает все твои ходы наперед и готов всегда дать отпор. И людям есть чему у него поучиться — несгибаемости и готовности всегда идти вперед. Земледелец предлагает обратить особое внимание на те территории, куда борщевик начал осторожно подбираться. Например, к обочинам дорог, остановкам, частному сектору.

Химикаты в борьбе с борщевиком себя не оправдываютФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Одиночно растущие борщевики называю «агентами». В них кроется главная опасность. Одно растение способно дать 20-30 тысяч новых и стать родоначальником борщевичной плантации. Пресечь это легко — надо выкопать (именно выкопать) растение ниже почек замещения, они располагаются на корневище и способны дать новую жизнь борщевику, даже если случится потоп или ледниковый период, — считает Александр.

Конечно, не стоит бросать поля, луга, дворы и улицы, которые уже утопают в борщевике. Однако вычисление «агентов» способно остановить семимильное распространение борщевичной заразы и сэкономить миллионы в городском бюджете.

Миссия — вытеснить борщевик

Окрестности Сыктывкара местами уже фактически утонули в борщевике. В это средоточие растительного зла Александр задумал посадить картофель без традиционного вспахивания. Идея казалась мне фантастической до тех пор, пока мы не подошли к картофельной грядке в зарослях двухметрового борщевика. Картофель не только жив, но и весьма успешен: листья широкие и маслянистые, сорняков почти нет.

— Это все беспахотное земледелие. Как оно работает? Надо выкопать борщевик ниже почек замещения. Если этого не сделать, то борщевик выживет и после кошения. Освобожденная почва богата химическими соединениями, минералами, в ней особый водно-воздушный режим: она как плодородная перина, — рассказал Александр.

Другими словами, борщевик, который стал синонимом паразита, впервые за много лет может сослужить хорошую службу — обогатить почву для будущих посадок, так как это аккумулятор углекислого газа из атмосферы.

Игорь Далькэ. Источник: sobesednik.ru

Доктор биологических наук Игорь Далькэ отмечает эффективность метода, выбранного Александром для борьбы с борщевиком.

— Возделывание любых сельскохозяйственных культур — один из наиболее эффективных методов вытеснения борщевика Сосновского. Потому что почва регулярно обрабатывается, за ней осуществляется уход. Единственный способ распространения этого растения — семена, другим способом борщевик не распространяется. На используемых под сельское хозяйство землях нет семян, а значит нет зарослей. Плюс этого метода вытеснения и в том, что под борщевиком почва обогащена минеральными элементами. Использование гербицидов наряду с возделыванием — не менее эффективный способ борьбы с борщевиком. Но использовать химикаты вовремя и регулярно — не менее трех лет.

Эксперимент: начало

Первый экспериментальный участок картофеля в борщевике Александр вместе с участницами сыктывкарского экологического движения «РоСтОк» посадил в середине мая. Побеги выкопанного борщевика не выкинули, а укрыли ими землю. Это мульчирование, другими словами укрытие поверхности любыми материалами для регулирования водно-воздушного режима в верхних слоях почвы. В качестве эксперимента Александр Бачуринский использовал сено, картон и даже старый матрас с линолеумом.

— Когда земля мульчируется, она становится рыхлой и без перекопки. Органика под мульчей — например, обычные пищевые отходы — дает пищу червям, которые рыхлят почву. Органика выделяет и необходимый для питания растений углекислый газ и другие вещества, — отмечает земледелец.

Александр мечтает создать ЭкоБиоПаркФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Важно дать растению необходимую порцию CO2. Невспаханная земля дает нужную прослойку газа, в котором живет картофель. Наверное поэтому она кустится, а не стремится вверх: картошке у земли уютно.

Эксперимент по посадке картофеля в борщевик по беспахотной технологии не провалился, хотя все его участники невероятно волновались: получится ли. Сейчас картофель цветет и крепнет. Александр пригласил «Комсомолку» осенью снимать урожай. Конечно, приедем.

Экобиопарк в Граддоре

У Александра в Граддоре участок со старинной избой. Уже четыре года он выращивает картофель, лук, морковь, редис, зелень методом беспахотного земледелия. Люди не смотрят на причудливый огород и перенимать опыт не спешат: привычнее орудовать лопатой.

Но Александр видит свою миссию в том, чтобы заново открыть людям забытый природосберегающий способ земледелия. У него есть мечта: в противовес совсем неэкологичному ЭкоТехноПарку «Шиес» открыть ЭкоБиоПарк.

— Люди будут знакомиться с технологией, ходить на экскурсии, есть экопродукты, изучать лекарственные травы, редкие грибы, сажать «беспахотную» картошку, познавать законы природы, прикасаться к своим истокам. И место уже выбрал — старинная деревня Граддор, — подытожил спикер.

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