Коронавирус в Коми 14 августа 2020 года: 43 новых случая заражения

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусом
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные в «ковидной» статистике по стране. В России 5065 новых случаев заражения, в Коми 43 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в республике выявили 6011 случаев заболевания.
Новых летальных исходов за сутки не зафиксировали. Всего в Коми умерли 73 пациента с COVID-19. Выздоровевших стало больше на 35 человек. Всего вылечились 4844 человека.
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