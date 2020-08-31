Известный ученый из Коми назвал три «переломных» возраста в жизни человека

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С биологической точки зрения в жизни взрослого человека существует три «переломных» возраста. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, известный российский и ученый Коми Алексей Москалёв

По словам ученого, первый «перелом» в жизни человека приходится на возраст 45 лет, когда, как правило, человек начинает терять репродуктивную функцию. Следующей «переломной» отметкой становится 60 лет, когда «деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций». В результате этого процесса могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, в среднем формируется около трёх хронических заболеваний

Еще один «переломный» возраст начинается через 15 лет. Именно в 75 лет утрачиваются защитные барьеры и затрагиваются даже самые стойкие органы, в том числе головной мозг. Однако Москалёв подчеркнул, что речь идет о средних цифрах, и все «во многом зависят от образа жизни человека».

Напомним, что биогерантолог, профессор, доктор биологических наук Алексей Москалев - известный в мире и России ученый, автор научных и научно-популярных трудов. Из-под его пера вышли бестселлеры «Секреты вечной молодости» и «Кишечник долгожителя».

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