В Сыктывкаре проверили жалобы горожан на проблемы с автобусами

Фото: мэрия Сыктывкара

Специалисты мэрии Сыктывкара проверили соблюдение интервалов движения автобусов на проблемных в последнее время маршрутах 15,19 и 23. В городскую администрацию идет поток жалоб граждан на сбои в работе, особенно в часы пик.

Только за сентябрь 2020 года в социальных сетях администрацией города зафиксировано более 10 претензий по работе общественного транспорта. К примеру, горожане сетовали на опоздание 18 сентября автобуса №23 на целый час. Людям пришлось мокнуть под дождем в ожидании транспорта, многие опоздали в школы и на работу.

Фото: мэрия Сыктывкара

Недовольны сыктывкарцы и тем, как курсируют автобусы по маршруту №19. Здесь также нередки случаи несоблюдения интервалов движения по утрам. Помимо этого, горожане возмущаются тем, что на линии работают маловместительные «Мерседесы», поэтому горожанам, которые не смогли сесть в автобус в связи с отсутствием посадочных мест, приходится ждать следующего автобуса и терять время.

24 сентября в ходе рейда серьезных опозданий выявлено не было, но расхождение с расписанием движения в 1-2 минуты наблюдалось. Водители пояснили, что не уложились в расписание из-за пробок, что допускается условиями муниципального контракта.

Фото: мэрия Сыктывкара

Информация по всем вышеперечисленным фактам несоблюдения интервалов движения будет направлена в адрес перевозчиков с требованием разобраться в ситуации, наказать виновных и не допускать впредь таких случаев.

В свою очередь администрация Сыктывкара продолжит контролировать ситуацию с нарушением интервалов движения городских автобусов и соблюдением санитарных норм в условиях COVID-19, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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