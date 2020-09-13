Выборы в Коми 2020: досрочно проголосовало 16,92 процента избирателей

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На выборах главы Республики Коми и депутатов Государственного Совета Республики Коми по единому избирательному округу на 8 часов утра 13 сентября явка избирателей составила 16,92%, сообщает Избирательная комиссия Республики Коми.

Напомним, в пятницу в голосовании приняли участие 58 398 или 8,88 процента избирателей.

Наиболее активно досрочно голосовали в Прилузском и Троицко-Печорском районах.

Данные на утро 13 сентября Избирательной комиссии Республики Коми

Напомним, голосование в этом году проходит в течение трех дней – 11, 12 и 13 сентября с 8 утра до 20 вечера. Подсчет голосов начнется сегодня после 20:00.

Работают 640 участковых избирательных комиссий. Избиратели получат 4-5 избирательных бюллетеней, в зависимости от территории.

Выборы регионального уровня – выборы главы Республики Коми, выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва.

Выборы муниципального уровня - выборы 431 депутата представительных органов (советов) муниципальных образований, в том числе необходимо замещение 372 мандатов на выборах депутатов советов городских округов и муниципальных районов и 59 мандатов - на выборах депутатов советов поселений.

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