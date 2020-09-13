Площадку «под часами» в Сыктывкаре украсят валуны

Фото: администрация Сыктывкара

В субботу, 12 сентября, на площадку "под часами" в Сыктывкаре подвезли огромные камни. Они станут одним из элементов декора обновленной территории.

Ремонт здесь начался в июне. Как обещали подрядчики, будет гранитное мощение, новый уличный свет и современные элементы благоустройства, видимо, валуны из их числа.

Фото: администрация Сыктывкара

Территорию у Центрального бассейна преображают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Улучшать облик города будут в единой стилистике улиц, прилегающих к Стефановской площади. На облагораживание самой площади выделено 112,6 млн рублей. Закончить работы должны 25 июня 2021 года.

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