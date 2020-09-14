В Коми с 15 сентября заработают бассейны

В Коми с 15 сентября начнут работать бассейны

В Коми с 15 сентября возобновят работу бассейны. Врио главы республики Владимир Уйба внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

С 15 сентября при условии выполнения установленных законодательством требований, проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, возобновят работу бассейны, в том числе расположенные в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях.

Также с 15 сентября в Усинске возобновят работу физкультурно-спортивные организации. Таким образом при выполнении противоэпидемических и иных мероприятий будет возобновлена работа физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров (спортивных клубов) на всей территории республики.

Напомним, на территории Республики Коми сохраняется масочный режим, соблюдение которого в общественных местах и общественном транспорте является обязательным для всех.

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