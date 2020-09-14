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Директор бассейна "Орбита" и руководитель "Динамо" в Коми задержаны по подозрению в коррупции

Источник:kp.ru
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В деле фигурируют и другие фамилии.

В деле фигурируют и другие фамилии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Коми по подозрению в коммерческом подкупе по части 7 ст. 204 УК РФ задержаны директор бассейна "Орбита" Артем Кирушев и руководитель спортобщества "Динамо" Святослав Осадчук.

По данным "Комиинформа", в деле фигурируют и другие фамилии.

Осадчук ранее работал в МВД региона и ушел с должности в звании полковника.

В правоохранительных органах информацию подтвердили, пообещав обнародовать подробности в ближайшее время.

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