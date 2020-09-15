Четыре поисковые операции за два дня провели спасатели в лесах Коми

Все поиски завершились благополучно.

За минувшие выходные спасатели четыре раза выезжали на поиски любителей тихой охоты в Сыктывкаре, Сосногорске, Корткеросском и Усть-Куломском районах.

В Сыктывкаре 57-летняя женщина заблудилась в лесу в районе Максаковских дач. На помощь ей выехали спасатели «Профессиональной аварийно-спасательной службы» Сыктывкара. Поскольку потерявшаяся находилась со спасателями на связи, поисковая операция завершилась благополучно в короткие сроки. Женщину обнаружили и вывели из леса.

В Сосногорском районе за помощью в поисках 67-летнего отца обратился сын. Мужчины были вместе в лесу в окрестностях Нижнего Одеса, но в какой-то момент разминулись. На помощь были направлены спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда.

В Усть-Куломском районе в районе поселка Верхний Ярашью заблудился 57-летний мужчина. В его поисках участвовали спасатели Сыктывкарского поисково-спасательного отряда – филиала «СЗРПСО» МЧС России. Оба мужчины были найдены в тот же день.

В воскресенье поступило сообщение о том, что 69-летний мужчина заблудился в лесу в районе поселка Аджером Корткеросского района. В поисках приняли участие спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда. Специалисты обследовали территорию, операция завершилась благополучно: утром мужчина вышел из леса, в медицинской помощи не нуждается.

Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: чтобы поход в лес не обернулся бедой, спасатели советуют соблюдать несколько простых правил.

Продумайте маршрут передвижения. Откажитесь от посещения незнакомых мест без сопровождения знающего проводника.

Зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние два предмета из «мини-арсенала грибника» пригодятся вам на случай, если придется подавать световые и звуковые сигналы).

Предупреждайте близких о том, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Обязательно возьмите с собой небольшой запас еды и воды, лекарства (если в них есть необходимость).

Оденьтесь по погоде, но с учетом её возможного ухудшения. Одежда должна быть яркой - так вы будете заметнее в лесу для спасателей.

Помните: телефон службы спасения – «112». Если вы дозвонились до спасателей или родственников, вас обязательно будут искать.

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