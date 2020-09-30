Игорь Норкин – новый глава Ижемского района

Фото:admizhma.ru

29 сентября депутаты Совета муниципального района «Ижемский» VI созыва выбрали главу муниципального района – руководителя администрации. Им стал Игорь Норкин, который уже который уже возглавлял район с 2011 по 2015 год.

Всего на конкурс были выдвинуты три кандидата – Ирина Королева, Любовь Терентьева и Игорь Норкин. За последнего проголосовали 11 из 20 депутатов, сообщают на сайте администрации района.

Вновь избранный руководитель поблагодарил депутатов, которые поддержали его кандидатуру. «Обещаю приложить все свои усилия, чтобы вы не пожалели о сделанном выборе. Честно и добросовестно будем совместно работать на благо района», - сказал Игорь Норкин.

Биография. Игорь Норкин родился 12 октября 1968 года в Красноярске.

В 1990 году окончил Житомирское высшее училище радиоэлектроники ПВО, квалификация – инженер по эксплуатации радиотехнических средств.

В 1999 году окончил Военную академию противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К., квалификация – офицер с высшим военным образованием.

В 2000 году окончил Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.

С июня 1999 года по август 2009 года проходил службу в должности заместителя начальника штаба, начальника штаба - заместителя командира части.

С сентября 2009 года работал заместителем руководителя администрации муниципального района «Сосногорск», с апреля 2010 года по июль 2011 года – исполнял обязанности руководителя администрации городского поселения «Сосногорск».

С июля 2011 по октябрь 2015 года возглавлял администрацию муниципального района «Ижемский».

Затем несколько лет занимал должность заместителя главы администрации Печорского района.

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