Житель Ухты осужден за воспитание сына с истязаниями

Мужчина раскаялся в содеянном. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Признан виновным в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию 35-летний житель Ухты. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет.

Следствием и судом установлено, что в 2019-2020 годах обвиняемый причинял сыну 2012 года рождения физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

После очередного случая рукоприкладства мать мальчика обратилась в больницу. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. В ходе судебно-медицинской экспертизы у мальчика были обнаружены кровоподтеки и ссадины, не причинившие вреда здоровью.

В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном, сообщает Следком по Коми.

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