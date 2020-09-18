Коронавирус в Коми 18 сентября 2020: за сутки зафиксировано 67 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 7 359 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 18 сентября в России 5 905 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 67 новых случаев.

Сейчас в республике 7 359 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 96 пациент, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 314 человека (41 выздоровел за сутки).

Данные на 18 сентября.

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