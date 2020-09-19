Названы лучшие учителя коми языка в республике

Фото: пресс-служба главы Коми
Победителями этого года стали учитель коми языка и литературы средней школы села Руч Усть-Куломского района Диана Гребенюк и музыкальный руководитель детского сада села Пажга Сыктывдинского района. Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов конкурса состоялась 18 сентября в Доме дружбы народов Республики Коми. Награды вручал врио главы РК Владимир Уйба.
Республиканский конкурс профессионального мастерства учителей коми языка и литературы и воспитателей, обучающих коми языку, проходил в Сыктывкаре три дня – с 16 по 18 сентября.
Фото: пресс-служба главы Коми
В очном этапе приняли участие учителя и воспитатели из Усинска, Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского, Ижемского районов.
Педагоги-участники проводили открытые уроки и мастер-классы, показали свои визитные карточки и обсудили вопросы изучения коми языка на круглом столе.
Республиканский конкурс «Коми велöдысь» прошёл в республике в пятый раз. Его цель - выявление и трансляция лучшего инновационного опыта воспитателей детского сада, реализующих программу по обучению коми языку, и учителей коми языка.
Фото: пресс-служба главы Коми
Победители конкурса «Коми велöдысь» будут представлять Республику Коми на престижном федеральном конкурсе профессионального мастерства – Всероссийском мастер-классе учителей родного языка, сообщает пресс-служба главы Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы лучшие учителя Коми
За победу в конкурсе "Учитель года-2020" они получат премии (подробности)