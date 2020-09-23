Исполняющим обязанности главы Воркуты стал Леонид Сметанин

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Временно исполняющим обязанности главы администрации Воркуты стал Леонид Сметанин. Такое решение принял обновленный Совета города.

Председателем Совета Воркуты вновь стал Игорь Сенча. Он начальник обособленного структурного подразделения Воркутинский почтамт УПФС Республики Коми – филиала ФГУП «Почта России».

Временно исполняющим обязанности главы администрации Воркуты стал первый заместитель градоначальника Леонид Сметанин. Ранее он работал начальником межрайонного отдела финансово-бюджетного надзора в Воркуте Министерства финансов РК. Является мастером спорта СССР по плаванию. Позднее в Воркуте проведут конкурс на должность главы городской администрации.

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