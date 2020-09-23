За неделю в Коми заболели ОРВИ 8,5 тысяч человек

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За прошедшую неделю (с 14 сентября по 20 сентября 2020 года) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8510 человек, в том числе детей – 4506. Среди заболевших – 52,9% составляют дети в возрасте до 14 лет, 47,1% - взрослое население. По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе вирусы гриппа не определяются, циркулируют вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы). Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остается вакцинация, напоминает Роспотребнадзор по Коми. Она не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы, отиты и т.п. Особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция). В связи с этим, в предэпидемический сезон этого года планируется вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска», то есть 492 284 человека, что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии.

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