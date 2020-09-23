На коронавирусной карте Коми новая красная точка – Печора

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На 22 сентября прирост больных коронавирусом за сутки составил 79 человек. Наибольшее число новых выявленных случаев зарегистрировали в Печоре (31), Сыктывкаре (18) и Воркуте (17), сообщил Владимир Уйба в обращении к жителям от 22 сентября.

«Поскольку в республике продолжается сезонный рост заболевших, еще раз обращаюсь к жителям: не забывайте о мерах профилактики. Носите маски в общественных местах. И не забывайте про домашний фильтр – это касается как детей, так и взрослых. В случае признаков ОРВИ, гриппа, оставайтесь дома и вызывайте врача на дом», - сказал он.

Также В. Уйба сообщил, что продлевается действующий режим самоизоляции для работающих граждан старше 65, которые беспокоятся о своем здоровье, до 30 сентября включительно. Эта мера позволяет гражданам старше 65 лет оставаться на оплачиваемом больничном.

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