Жителям Коми, вернувшись из заграницы, надо будет самоизолироваться

ПЦР-тест путешественники могут прямо в аэропорту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор РФ изменил правила для российских туристов, возвращающихся с заграничных курортов. Сохраняется требование сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результат на сайт Госуслуги в течение 72 часов после прибытия на родину. Но добавляется еще одно.

Оно введено постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованным в среду, 23 сентября: "До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)".

Что это значит? После того, как вы сдали анализ, нужно ждать результатов дома, не ходить в на работу, в магазин, не ездить в общественном транспорте.

При этом сделать ПЦР-тест путешественники могут где угодно – прямо в аэропорту, в районной поликлинике (если заранее записались, иначе не уложиться в 72 часа), в любой частной лаборатории.

Нарушителям, слетавшим за границу и не сдавшим тесты, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, напоминают в Роспотребнадзоре. Если же эти действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, штрафа может вырасти до 150 -300 тысяч рублей.

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