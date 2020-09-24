Сосны, ели и гортензии высаживают в местечке Кируль Сыктывкара

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

У недавно благоустроенного мемориала борцам за советскую власть в Сыктывкаре появится 35 новых деревьев.

Уже высаживают 9 голубых елей и 16 гортензий. На очереди – четыре подушковидные ели и шесть горных сосен.

Также здесь появится более тысячи квадратных метров партерного низкорослого газона, который не будет нуждаться в частом подравнивании.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

- Мы используем те культуры растений, которые произрастают в местных условиях. Эти деревья обладают высокой устойчивостью к воздействию негативных факторов внешней среды. Кроме того, стараемся, чтобы общественные территории были актуализированы с современными ландшафтными идеями, - отметил главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства «СеменаКоми» Александр Попов, который занимается высадкой растений.

Работы планируется завершить до 27 сентября.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Помимо этого, практически завершено дополнительное озеленение в парке микрорайона Строитель. За прошедшие выходные на территории парка посадили спиреи трех разных видов, пузыреплодники двух видов, рябину и иву пурпурную карликовую – всего свыше 700 кустарников и деревьев. Также будут высажены крупномеры лип, берез, ив самострижек и ели, а также обустроен газон на территории площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Озеленение будет проведено в ближайшее время и на площадке «под часами».

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