Коронавирус в Коми 29 сентября 2020: за сутки зафиксировано 85 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 8 205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 сентября в России 8 232 подтвержденный случая COVID-19, а в Коми - 85 новых случаев.

Сейчас в республике 8 205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 112 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 755 человек (101 человек выздоровел за сутки).

Данные на 29 сентября.

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