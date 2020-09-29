Коронавирус в Коми 29 сентября 2020: за сутки зафиксировано 85 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 8 205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 сентября в России 8 232 подтвержденный случая COVID-19, а в Коми - 85 новых случаев.
Сейчас в республике 8 205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 112 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 755 человек (101 человек выздоровел за сутки).
Данные на 29 сентября.
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