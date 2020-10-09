Где в Коми введен карантин в детсадах и школах

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По гриппу, ОРВИ и коронавирусу введен карантин в 42 классах школ и 51 группе в детских садах, сообщил 8 октября в обращении к жителям глава Республики Коми.

"На сегодня на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыта одна школа – в поселке Верхнеижемский Сосногорского района. Полностью закрытых по ковиду образовательных организаций по республике нет", - подчеркнул Владимир Уйба.

По запросу "Комиинформа" Министерство образования, науки и молодежной политики РК предоставил следующие данные по карантину в образовательных учреждениях.

ОРВИ и грипп

По данным на 7 октября 2020 года, в Республике Коми на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыта одна школа – в поселке Верхнеижемский МО МР "Сосногорск". Частично закрыты 28 образовательных организаций Республики Коми. Карантины введены в 40 классах школ, группах детских садов, группах профессиональных образовательных организаций:

· в Сыктывкаре карантины введены в 7 группах детских садов, 6 классах школ, 1 группе профессиональной образовательной организации;

· на карантине 2 класса школы в Инте;

· в Ухте на карантине 1 класс;

· в Ижемском районе на карантине 1 класс,

· в Троицко-Печорском районе на карантине 1 класс;

· в Печоре - на карантине 2 класса школы и 1 группа профессиональной образовательной организации;

· в Княжпогостском районе на карантине 4 класса и 1 группа детского сада;

· в Усть-Куломском районе на карантине 2 класса и 1 группа детского сада;

· в Корткеросском районе на карантине 1 группа детского сада;

· в Сыктывдинском районе на карантине 1 группа детского сада;

· в Усть-Цилемском районе на карантине 1 группа детского сада;

· в Прилузском районе на карантине 2 класса двух школ;

· в Сысольском районе на карантине 3 класса двух школ и 2 группы 2 детских садов).

COVID-19

По данным на 7 октября 2020 года, по причине заболеваемости COVID-19 закрытых полностью учреждений на карантин в регионе нет. Частично закрыты 24 образовательные организации. Карантины введены в 58 классах школ, группах детских садов и группах профессиональных образовательных организаций:

· в Сыктывкаре – в 1 группе детского сада и 1 группе профессиональной образовательной организации;

· в Воркуте – в 3 классах трех школ;

· в Ухте – в 13 классах четырех школ, 32 групп девяти детских садов, 2 групп профессиональной образовательной организации;

· в Княжпогостском районе – в 1 классе школы;

· в Прилузском районе – в 3 группах двух детских садов, 1 классе школы;

· в Усть-Вымском районе – в 1 группе детского сада.

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