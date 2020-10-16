Коронавирус в Коми 16 октября 2020: за сутки зафиксировано 159 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 10 387 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 16 октября в России 15 150 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 159 новых случаев.

Сейчас в республике 10 387 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 150 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 8 222 человек (110 пациентов выздоровели за сутки).

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