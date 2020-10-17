В Коми развернут 2200 коек для больных COVID-19

Фото:пресс-служба главы республики

В Коми будет развернуто 2200 коек для больных COVID-19, сообщил 16 октября глава Коми во время ежедневного видеообращения к жителям республики.

В этот день Владимир Уйба побывал на базе детского оздоровительного лагеря "Гренада", где развернуто подразделение Коми республиканской больницы. Пациенты начнут поступать сюда уже в понедельник, 19 октября.

Сюда будут переводить больных на долечивание из основных ковидных госпиталей и отделений, а также тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Всего здесь смогут разместиться до двухсот пациентов.

Фото:пресс-служба главы республики

В марте-апреле по рекомендации Министерства здравоохранения РФ в Коми было необходимо развернуть 410 коек, теперь же их количество выросло в 5 раз и составляет 2200 коек.

«Посмотрите, какая разница - 410 и 2200. И мы продолжаем нарастать. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимость ношения масок и обработки рук дезинфекторами. Мы видим, что все больше людей в общественных местах носят маски и перчатки, но все же в рейдах встречаются те, кто игнорируют правила, тем самым подвергая опасности окружающих", - сказал Владимир Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба: до возвращения в Коми режима самоизоляции осталось полшага

Глава республики требует ужесточить контроль за соблюдением масочного режима (подробности)