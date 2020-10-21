Стало известно, как себя чувствуют дети, попавшие в аварию недалеко от Сосногорска

Фото УГИБДД МВД по Коми

ДТП со школьным автобусом в Сосногорском районе обошлось без жертв, о чем сообщает Управление образования района. Визуальных травм у находящихся в салоне детей не обнаружено.

21 октября, автобус, перевозящий учеников школы № 1 из поселка Поляна, попал в ДТП на повороте в Сосногорск - желтый автобус столкнулся со встречным «Уралом». К счастью, травм у детей после визуального осмотра не нашли.

- Тем не менее, школьники доставлены в отделение скорой помощи для медицинского осмотра и выяснения возможных последствий столкновения. В Сосногорскую ЦРБ выехала и директор школы, - сообщает источник.

Представители школы уточнили, что водитель автобуса имеет внушительный стаж безаварийного вождения. Перед выездом на рейс он прошел обязательное медицинское освидетельствование. Причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД - на месте работают оперативные группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осужденный за смерть мужчины и малыша в страшном ДТП обжаловал приговор

В августе Максима Тутринова приговорили к 11 годам колонии строгого режима, но он с приговором не согласен (подробности).