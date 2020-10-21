Появились подробности ДТП со школьным автобусом в Сосногорске

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом в Сосногорске, в котором находились 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, 21 октября автобус, перевозящий учеников школы № 1 из поселка Поляна, попал в ДТП на повороте в Сосногорск - желтый автобус столкнулся со встречным «Уралом». К счастью, травм у детей после визуального осмотра не нашли. Однако школьников доставили в отделение скорой помощи для медицинского осмотра и выяснения возможных последствий столкновения. В Сосногорскую ЦРБ выехала и директор школы.

Представители школы уточнили, что водитель автобуса имеет внушительный стаж безаварийного вождения. Перед выездом на рейс он прошел обязательное медицинское освидетельствование. Причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД - на месте работают оперативные группы.

В прокуратуре отметили, что авария произошла в 7.40. Автобус вез детей из деревни Поляна. На улице Энергетиков ПАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Урал». По факту случившегося надзорное ведомство проверку.

– По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.