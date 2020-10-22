Школьники, которые попали в ДТП с автобусом под Сосногорском: «Водитель ПАЗика не виноват»

Фото УГИБДД по Коми

21 октября недалеко от Ухты школьный автобус столкнулся с «Уралом». Сразу после ДТП сообщалось, что визуальных травм у детей не обнаружено. Согласно обновленной информации травмы различной степени тяжести получили все дети, которые были в автобусе, сообщили в региональном ГИБДД. К слову, участники аварии уверены: водитель ПАЗика не виноват — он уворачивался от отечественного авто, которое выехало на «встречку». Правда, эта информацию не подтверждают официальные сводки.

Управление образования муниципалитета сразу после аварии опубликовало предварительные данные: визуальных травм у 14 детей не обнаружено. Позже все пассажиров осмотрели в районной больнице. Вердикт медиков — все дети получили сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Ко всему прочему, у некоторых пассажиров зафиксировали ссадины, ушибы лба и носа. Таким образом, все дети признаны потерпевшими. СУ СК России по Коми уже 21 октября организовало доследственную проверку по факту ДТП, она на особом контроле.

В соцсетях юные участники аварии пишут, что водитель автобуса не виноват. Напомним, по предварительным данным, водитель ПАЗика не справился с управлением, выехал «на встречку», что и спровоцировало столкновение с «Уралом».

- Вы спросите детей, которые все видели. Водитель автобуса хотел объехать «четверку». Виновато отечественное авто, которое успешно скрылось с места ДТП, - пишет одна из школьниц.

- Водитель не виноват! Я там была, видела, что легковая машина выехала на «встречку». Если бы хотя бы один человек успел сфотографировать «четверку», то водителя не винили бы, - вторит ей еще одна ученица, оказавшаяся в злополучном ПАЗике.

Вообще, ученики уверены — водитель вел себя в сложившейся дорожной ситуации профессионально, успел среагировать, увильнуть от встречного авто. «Если бы не шофер, то не известно, чем бы все закончилось», - пишут ученики. Однако в официальных сводках об отечественном авто, которое могло спровоцировать ДТП, ни слова.

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